Alanya'da 3 araç karıştığı kazada bir turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada bir turist hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.