Alanya'da 2 Ayda 14 Bin 997 Sürücüye 57 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayda yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri, 1 Ocak - 7 Mart arasında ilçede gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 86 bin 631 aracı ve 20 bin 657 motosikleti kontrol etti.

Çalışmalar kapsamında 1133 araç ile 442 motosiklet trafikten men edildi, 396 sürücünün ehliyetine el konuldu.

14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira para cezası uygulandı.