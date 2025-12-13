Haberler

Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı, yerleşik yabancıların kültürlerini tanıttığı, çeşitli etkinliklerin ve satışların yapıldığı renkli bir organizasyon oldu. Katılımcılardan elde edilen gelir, engelli bireyler yararına kullanılacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı"nı kurdu.

Yeni Alanyalılar Platformu tarafından, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin yapıldığı pazarda, yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Yeni Alanyalılar Platformu Başkanı Yasin Kınay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın yerleşik yabancı nüfusuyla Türkiye'de istisnai bir şehir olduğunu söyledi.

Etkinlikte farklı ülkelerden katılımcıların kendi kültürlerinin yanı sıra geleneklerini ve yöresel yemeklerini de paylaştığını aktaran Kınay, "Uluslararası Noel Pazarı'nda yapılan satışlardan elde edilen gelir, engelli bireyler yararına kullanılırken, etkinlik süresince konserler, fotoğraf sergileri ve stantlarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle renkli ve keyifli bir hafta sonu yaşanacak" dedi.

Pazar, yarın akşam sona erecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
title