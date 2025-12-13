Antalya'da "15. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı" açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı"nı kurdu.

Yeni Alanyalılar Platformu tarafından, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin yapıldığı pazarda, yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Yeni Alanyalılar Platformu Başkanı Yasin Kınay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın yerleşik yabancı nüfusuyla Türkiye'de istisnai bir şehir olduğunu söyledi.

Etkinlikte farklı ülkelerden katılımcıların kendi kültürlerinin yanı sıra geleneklerini ve yöresel yemeklerini de paylaştığını aktaran Kınay, "Uluslararası Noel Pazarı'nda yapılan satışlardan elde edilen gelir, engelli bireyler yararına kullanılırken, etkinlik süresince konserler, fotoğraf sergileri ve stantlarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle renkli ve keyifli bir hafta sonu yaşanacak" dedi.

Pazar, yarın akşam sona erecek.