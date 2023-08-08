Alanya Belediyesi, Kavgaya Karışan Tekneleri Mühürledi

Alanya Belediyesi, gurbetçi genç ile tekne çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi arasında yaşanan sopalı ve yumruklu kavgaya ilişkin iki tur teknesini mühürledi ve 30 gün ticaretten men etti.

Alanya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde gurbetçi genç ile tekne çalışanı olduğu ileri sürülen 6 kişinin arasında gerçekleşen sopalı ve yumruklu kavgaya ilişkin iki tur teknesini mühürlediğini ve 30 gün ticaretten men edildiğini açıkladı.

Alanya İskelesi'nde geçtiğimiz gün Almanya'dan tatile gelen gurbetçi genç ile tekne çalışanları olduğu ileri sürülen 6 kişi arasında kavga çıkmış ve ortalık savaş alanına dönmüştü. Her iki taraf da birbirlerini suçlarken, olayla ilgisi tespit edilen iki tur teknesi Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi. Her iki tur teknesine yapılan tebligatın ardından, akşam saatlerinde emniyet güçleri ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirildi ve tekneler 30 gün boyunca ticaretten men edildi.

"Mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Birkaç gün önce bu bölgede tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Neticesinde Kaymakamlık makamının oluruyla olaya karışan her iki tekne de 30'ar gün ticari faaliyetten men edildi. Mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik. Zabıta olarak 7/24 biz bu bölgede denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Çığırtkanlık, yaka kartı, tişört ve genel düzen konusunda sürekli denetimlerimiz var daha da sıklaştırdık. Asayişe müessir bir olay bu kavga olayı. Burada yetki tamamen emniyette. Emniyet de gereğini yapmıştır. Şahısları gözaltına alarak gerekli adli işlemleri başlatmışlardır. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması" dedi.

Ayrıca bahse konu teknelerin çalışma ruhsatı ile ilgili ruhsatlarının iptal konusunun, Perşembe günü gerçekleşecek Alanya Belediyesi Encümen toplantısında görüşüleceği açıklandı. - ANTALYA