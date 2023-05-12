Alan Kadıköy, ikinci sezonunu resim ve heykel sergileriyle açtı

Alan Kadıköy, ikinci sezonunda Prof. Dr. Ali Teoman Germaner'in "Aloş" isimli heykel sergisi ile Ercan Arslan'ın "Göz Dinler" başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Alan Kadıköy, ikinci sezonunda Prof. Dr. Ali Teoman Germaner'in "Aloş" isimli heykel sergisi ile Ercan Arslan'ın "Göz Dinler" başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018'de vefat eden Germaner'in 1950'li yılların ikinci yarısından vefatına kadar geçen yaklaşık 60 yıllık sanat hayatında ürettiği eserlerden bir seçki sergide görülebilecek. Metin Deniz'in tasarımı ve küratörlüğünü üstlendiği sergide 140 yapıta yer verildi.

Sergi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Ercan Arslan'ın 25 yıllık çalışmalarından bir seçkiyi kapsayan "Göz Dinler" sergisinde ise büyük boy yağlı boya ve akrilik tablolar, mürekkep ve lavy desenler yer alıyor.

Sanatçıya ait videoları ve onunla yapılmış söyleşileri de izlemenin mümkün olacağı sergi, 1 Temmuz'a kadar görülebilecek.