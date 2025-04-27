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Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenman yaparak taktik çalışmalara odaklandı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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