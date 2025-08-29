Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Son antrenman teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, yarın saat 21.30'da Manisa 19 Mayıs Stadında Manisa FK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
