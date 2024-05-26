Alagöz Holding Iğdır FK Kastamonu'da Saldırıya Uğradı

TFF 2. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu'da saldırıya uğradıklarını duyurdu.

Açıklamada, Alagöz Holding Iğdır FK ekibinin TFF 2. Lig play-off 3. turunda yarın GMG Kastamonuspor ile yapacağı maç için Kastamonu'ya gittiği belirtildi.

Iğdır ekibi, konaklayacağı otele gittiği esnada rakip taraftarlarca taşlı saldırıya uğradıkları iddiasıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Takımımızın otobüsü konaklayacağı otele gelirken yol güzergahında Kastamonu taraftarı tarafından taşlandı. Kalecimiz Altan Polat kafasından yaralandı. Gerekli şikayetler adli mercilere yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.