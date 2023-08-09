Alageyikte tüm zamanların en yüksek yavru sayısına ulaşıldı

Antalya Alageyik Üretme Merkezi'nde bu yıl ki yavru sayısı geçtiğimiz yılı geride bırakarak 41'e ulaştı

41 yavru dünyaya gelerek alandaki Alageyik sayısı 203'e yükseldi

ANTALYA - Türkiye'de Alageyiğin doğal olarak ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Alageyik Üretme Merkezi'nde bu yıl ki yavru sayısı geçtiğimiz yılı geride bırakarak 41'e ulaştı.

Geçen yıl 34 yavru doğumu gerçekleşen alanda bu yıl ki sağlıklı doğumlarla birlikte 41 yavru dünyaya gelerek alandaki Alageyik sayısı 203'e yükseldi. Türün devamlılığı ve korunması amacıyla Alageyik Üretme İstasyonunun içerisinden daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da erişkin dişi ve erkek bireylerden bölgedeki başka yaşam alanlarına nakil yapılması planlanıyor. Daha önce Aydın ilinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na, Muğla ili, Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına ve Antalya ili, Manavgat ilçesi, Beydiğin bölgesine Alageyikler nakledilerek başarılı yerleştirme çalışmaları yapılmıştı.

Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Alageyiklerin son hali Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından görüntülendi.