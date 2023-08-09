Alageyik Üretme Merkezi'nde Yavru Sayısı Rekor Kırdı

Türkiye'deki Alageyik Üretme Merkezi'nde bu yılki yavru sayısı geçen yılı geride bırakarak 41'e ulaştı. Alageyiklerin korunması ve türün devamlılığı için başka yaşam alanlarına da nakil yapılması planlanıyor.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Türkiye'de Alageyiğin doğal olarak ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Alageyik Üretme Merkezi'nde bu yılki yavru sayısı geçtiğimiz yılı geride bırakarak 41'e ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Alageyiklerin görüntülerini, "Alageyikte tüm zamanların en yüksek yavru sayısına ulaşıldı" notuyla paylaştı.

Geçen yıl 34 yavru doğumu gerçekleşen alanda bu yılki sağlıklı doğumlarla birlikte 41 yavru dünyaya gelerek alandaki Alageyik sayısı 203'e yükseldi. Türün devamlılığı ve korunması amacıyla Alageyik Üretme İstasyonunun içerisinden daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da erişkin dişi ve erkek bireylerden bölgedeki başka yaşam alanlarına nakil yapılması planlandığı öğrenildi. Daha önce Aydın'da yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na, Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına ve Antalya'nın Manavgat ilçesi, Beydiğin bölgesine Alageyikler nakledilerek yerleştirme çalışmalarının yapıldığı da belirtildi.