Aladağlar'ın zirvesine kar yağdı
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde- Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Aladağlar'ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
Kar nedeniyle, Aladağlar'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA / Güncel