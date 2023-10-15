Haberler

Aladağlar'ın zirvesine kar yağdı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yer alan ve Kayseri-Niğde- Adana illeri arasında bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Aladağlar'ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Kar nedeniyle, Aladağlar'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Niğde Adana kar Turizm Güncel Haberler

title