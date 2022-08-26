Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı Güncel Haberler Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı 10 saat sonra kurtarıldı. Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı 10 saat sonra kurtarıldı. Aladağlar'daki Kaldı Zirvesi'ne dün gece tek başına tırmanan M.A. (51) yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. M.A'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dağcıya yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından ulaştı. Bulunduğu bölgeden kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan M.A, kontrol amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Özkul 112 Acil Çağrı Çamardı Niğde Güncel Haberler

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