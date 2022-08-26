Aladağlar'da kaybolan dağcı, 10 saatte kurtarıldı Güncel Haberler NİĞDE'de, Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı Metin Alımlı (51), 10 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. NİĞDE'de, Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı Metin Alımlı (51), 10 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Çamardı ilçesindeki Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri Kaldı Zirvesi'ne tırmanan dağcı Metin Alımlı, dün gece yoğun sisten dolayı yolunu kaybetti. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye, AFAD ve jandarma arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 saatlik çalışma sonucu dağcıya ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Alımlı, bölgeden indirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı Güncel Haberler

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