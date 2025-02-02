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Aladağ Yaylası'ndaki Gölet Buzla Kaplandı

Aladağ Yaylası'ndaki Gölet Buzla Kaplandı
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Bolu'nun Aladağ Yaylası'ndaki gölet, hava sıcaklıklarının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı. Göletin çevresindeki doğal güzellikler, havadan görüntülendi.

Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ Yaylası'nda, gece hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.

Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Çevresindeki doğal güzellikleriyle ön plana çıkan gölet, havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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