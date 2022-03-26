Aladağ Kaymakamı Çırak, Portakal Çiçeği Karnavalı stantlarını gezdi

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Aladağ Kadın Kooperatifi tarafından açılan statları gezdi.

Çırak, Merkez Park'a ilçede kadınların ürettikleri organik besinler ile el işi ürünlerini sergilendiği stantları inceleyerek bilgiler aldı.

Kaymakam Çırak, yaptığı açıklamada her zaman kadınların yanlarında olduklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.