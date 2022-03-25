Aladağ'daki okula Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden kitap desteği - Haberler

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Aladağ'daki okula Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden kitap desteği

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'daki okula Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden kitap desteği

Adana'nın Aladağ ilçesindeki öğrencilere, Kocaeli Üniversitesi Türkçe Kulübü üyeleri tarafından kitap gönderildi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesindeki öğrencilere, Kocaeli Üniversitesi Türkçe Kulübü üyeleri tarafından kitap gönderildi.

Üniversite öğrencilerince Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gönderilen kitaplar, okul yönetimi tarafından teslim alınarak kütüphaneye konuldu.

Bağış nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu kitap desteğinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Türkçe Kulübü üyelerine teşekkür etti.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Kocaeli Üniversitesi, Aladağ, Adana, Kitap, Güncel, Haberler

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