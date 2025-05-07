Aladağ'da 'Kardeş Okul' Projesi ile Öğrenciler Buluştu

Adana'nın Aladağ ilçesinde ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesi kapsamında birlikte vakit geçirdi.

Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, proje kapsamında Dölekli İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okula kırtasiye malzemesi desteği sunulan ziyarette liseliler, ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptı.

Dölekli İlk ve Ortaokulu Müdürü Tuğba Dıkı, projeyle öğrencilerin sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.