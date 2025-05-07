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Aladağ'da 'Kardeş Okul' Projesi ile Öğrenciler Buluştu

Aladağ'da 'Kardeş Okul' Projesi ile Öğrenciler Buluştu
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Adana'nın Aladağ ilçesinde Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Kardeş Okul' projesi kapsamında Dölekli İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek ilkokul öğrencileriyle birlikte etkinlikler gerçekleştirdi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesi kapsamında birlikte vakit geçirdi.

Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, proje kapsamında Dölekli İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okula kırtasiye malzemesi desteği sunulan ziyarette liseliler, ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptı.

Dölekli İlk ve Ortaokulu Müdürü Tuğba Dıkı, projeyle öğrencilerin sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
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