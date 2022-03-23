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Aladağ'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

Aladağ ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Aladağ ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Boztahta Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Berker Çırak, kurum müdürleri ve öğrenciler, 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaymakam Çırak, etkinlikte yaptığı konuşmada, ormanların önemine dikkat çekerek, ülke genelinde ağaçlandırma çalışmalarında ciddi artış olduğunu belirtti.

POS Orman İşletme Müdürü Mehmet Doğan da ormanların bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Togo Cumhuriyeti, orman haftası, 21 Mart, Güncel, Haberler

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