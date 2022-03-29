Aladağ'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, bir yılda en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kütüphane Haftası kapsamında ilçedeki halk kütüphanesinde düzenlenen kutlama etkinliğinde, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Etkinlikte, bir yılda 53 kitap okuyarak birincilik elde eden öğrencilerden Busenaz Güngör ile 48 kitapla ikinci olan Ecrin Nisan Dinler ve 40 kitapla üçüncü olan Ayşe Nisa Yılmaz'a ödülleri verildi.

Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu ve öğretmenler de etkinliğe katıldı.