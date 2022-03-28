Aladağ'da "Eko Okul Kütüphanesi" kuruldu

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ ilçesinde geri dönüşüm temalı "Eko Okul Kütüphanesi" hizmete açıldı.

Kütüphaneler Haftası kapsamında, Büyüksofulu Şehit Ziya Şahin İlkokulunda Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla Özel Adana Final Okulları öğrencileri tarafından "Eko Okul Kütüphanesi" kuruldu.

Etkinliğe Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Milli Eğitim Müdür Mehmet Gazi Yılancıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çırak, okul yetkililerine ve öğrencilerine destekleri için teşekkür etti.