Alaçatı Ot Festivali'nde "Zeytin'e saygı"

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege'de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki ana teması, evelik otu olarak da bilinen "Labada" otu.

Sergiler, söyleşiler ve tadım etkinlikleri ile başlayacak olan festivalin ilk gününde zeytin ağacı katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla Senfoni Orkestrası şefi Tolga Taviş'in sunumuyla Zeytin'e Saygı Gecesi düzenlenecek.

Festival süresince, her gün saat 12.00'de Sailors Alaçatı'da Doc.Dr. Kaoutherb'chir Ben Hassine, Yusuf Küçük ve Hakan Gökalp ile Zeytinyağı tadım etkinliği yapılacak.

Uzman Dr. Levent Köstem, 25 Mart Cuma günü İmren Han Otel'de "Kültürel Miras Zeytin ve Zeytincilik" adlı söyleşiyi gerçekleştirecek.

Festivalin son gününde ise saat 16.15'de Alaçatı Sakızlar Mevkii'nde zeytin ve sakız ağacı dikimi yapılacak.

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