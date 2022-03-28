Alaçatı Ot Festivali'nde muhteşem final

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 24- 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali'nde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı. Konser'den seminere, sergiden yemek yapım ve tadım atölyelerine kadar bir çok etkinliğin gerçekleştirildiği festivalin son gününde 'Ot Yemekleri', 'Vegan Mutfak Atölyesi' ve 'Otlu Köfte Yapımı Workshop' yapıldı. Sakız Adası'ndan gelen Neohoriou, Agios Minas Dans Grubu gösterisinin ardından Alaçatı Sakızlar Mevkii'nde zeytin ve sakız ağacı dikimi yapılarak, Çeşme Belediye Bandosu müzikleriyle 11'inci Alaçatı Ot Festivali'ne veda etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin akın ettiği festivalin son gününde büyük bir yoğunluk yaşandı. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir çok ilçe başkanı ilçe başkanı katıldı.

Ot ve hediyelik eşya stantlarını gezdikten sonra Hakan Aysev&Levent Gündüz'ün 'Her Telden Notalar' konserine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konser sonrası Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı makamında ziyaret etti.

Bültenler / Güncel