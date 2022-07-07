Alaçatı'da otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 90'a ulaştı

İZMİR'in turizm cenneti Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Kurban Bayramı'nı geçirmek isteyen tatilcilerin tercihi oldu. Alaçatı'da bayram tatili için doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla yaklaşık yüzde 90'a ulaştı. Maliyetlerdeki artışın oda fiyatlarına çok yansıtılmadığını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Otelciler, restoranlar, yiyecek, içecek sektörü ve eğlence dünyası elini taşın altına koydu. Kendi karlarımızdan fedakarlık ettik. Tatilcilerimizi de Türk turizmini desteklemeye çağırıyoruz. Aynı hizmet aynı kalite Türkiye'de de var" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, son dakika rezervasyonlarının gelmesiyle birlikte İzmir'in Çeşme ilçesindeki doluluk oranları büyük ölçüde arttı. Alaçatı'da bu yıl yüzde 90'a yakın doluluk oranlarını yakaladıklarını ifade eden Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, Alaçatı Mahallesi'nde de her bütçeye uygun tatil seçeneğinin bulunduğunu belirtti. Bu yıl 24-27 Mart tarihlerinde 11'incisi yapılan 2022 Alaçatı Ot Festivali ile birlikte sezona hazırlandıklarını anlatan Çelikok, "Bu yıl bayram tatili için son dakika rezervasyonlarda artış oldu. Rezervasyonlarımız geçen senelerdeki gibi birkaç ay önceden hareketlenmedi. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra taleplerde artış yaşandı. Geçen seneki kadar çok doluluk olmasa da memnunuz. Geçen yıl doluluk yüzde 99- 100'dü. Ama bu yıl yüzde 90'a yakın doluluk var. Fiyat artışı çok fazla yapılmamasına rağmen gelirler de geçen yılı yakalar. Çeşme genelinde de doluluk oranları gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına teşekkürlerini ileten Çelikok, pandemiden önce de sonra da tatillerini Türkiye'de geçirerek sektöre önemli bir girdi sağladıklarını ifade etti. Hollanda, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden gelen Türklerin sayısında bir artış olduğuna dikkati çeken Çelikok, "Alaçatı'daki yabancı turist sayısı da arttı. ABD, Şili, Meksika, Azerbaycan'ın yanı sıra İran'dan da çok sayıda turist geliyor. Ruslar aileleriyle birlikte tatil yapmak için Alaçatı'yı tercih ediyor. Suudi Arabistan'dan uzun süredir kimse gelmiyor. Ama Bahreyn, Ürdün, Katar gibi körfez ülkelerinden gelenler var. Yerel kıyafetleriyle değil, batılı giysileriyle geliyorlar. Zaman zaman Malezyalı da geliyor. Alaçatı'da ot festivali ile beraber sezona hazırdık. Huzurlu ve keyifli bir tatil geçirmek isteyenleri bekliyoruz" dedi.