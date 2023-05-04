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Alaçamlı sporculardan wushuda 1 birincilik, 1 ikincilik

Alaçamlı sporculardan wushuda 1 birincilik, 1 ikincilik

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Wushu Gençler İl Birinciliği müsabakalarından Alaçamlı sporcular, dereceyle döndü.

Wushu Gençler İl Birinciliği müsabakalarından Alaçamlı sporcular, dereceyle döndü.

Okul sporları faaliyet programında yer alan 2022-2023 eğitim öğretim yılı Wushu Gençler İl Birinciliği müsabakaları, Atakum Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

Gençler kategorisinde Alaçam'dan 65 kiloda Tuğba Dinç il birincisi, Uğurcan Yılmaz da il ikincisi oldu.

Tuğba Dinç ve Uğurcan Yılmaz, haziran ayında Sakarya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, wushu branşında uzun zaman sonra katıldıkları müsabakalardan sporcularının dereceyle döndüklerini belirterek, "Antrenörümüz Emre Bolat'ı ve sporcularımızı tebrik eder ve başarıların artmasını dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

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