Alaçam ilçesinde 2 bin 411 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi

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Samsun'un Alaçam ilçesinde 2 bin 411 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2 bin 411 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kızlan Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt katıldı.

Öğrencilere karneleriyle hediye kitaplarını dağıtan Kayabaşı, iyi tatiller diledi.

Kayabaşı ile Özdemir, çocuklara dondurma da ikram etti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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