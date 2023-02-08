Alaçam'dan deprem bölgesine yardım
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesinden bölgeye yardım tırı gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un Alaçam ilçesinden bölgeye yardım tırı gönderildi.
Alaçam'da başlatılan yardım kampanyasına destek veren vatandaşlar, malzemelerini Alaçam Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma Vakfı ile Karayolları Kolin Fatih Ortaokuluna getirdi.
Acil ihtiyaçlara yönelik toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, depremzedelere ulaştırılmak üzere afet bölgesine uğurlandı.
Vatandaşların deprem bölgesine ulaştırılması için yardım malzemeleri getirmeye devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel