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Alaçam'dan deprem bölgesine yakacak yardımı

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Alaçam'dan deprem bölgesine yakacak yardımı

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye yardım gönderme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye yardım gönderme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra Samsun'dan da bölgeye yardımlar gönderiliyor.

Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen kampanya kapsamında Gökçeboğaz İlkokulu bahçesinde odun toplanmaya başlandı.

Vatandaşlar tarafından hazırlanan 22 ton çuvallanmış odun, bir ton kömür ve 20 soba, kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Samsun Alaçam Güncel Haberler

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