Alaçam'dan "Asrın felaketi" bölgesine yardım
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Samsun'dan yardım gönderilmeye devam ediliyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Samsun'dan yardım gönderilmeye devam ediliyor.
Alaçam Kaymakamlığı tarafından organize edilen yardım kampanyasında toplanan giyecek ve yaşam malzemeleri ile yakacak odunlar 2 tır ve 8 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
Yardım kampanyasının sürdürüldüğü ilçede vatandaşlar, "gün birlik olma günü, bizde varız" diyerek desteklerinin süreceğini belirttiler.
Kaynak: AA / Güncel