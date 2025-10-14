Alaçam'daki Trafik Kazasında 1 Ölü, Sürücü Serbest Bırakıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde yolcu taşıyan midibüsün çarptığı 75 yaşındaki Nejdet Tunç hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Havalimanına yolcu taşıyan M.A. (47) idaresindeki 55 AKZ 587 plakalı midibüs, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet Tunç'a (75) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Tunç, sağlık ekibince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.