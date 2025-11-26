Alaçam'daki Hastane İnşaatında Toprak Kayması: Bir İşçi Yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde yeni hastane inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralanan inşaat işçisi, mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde hastane inşaatında toprak kayması sonucu yaralanan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alaçam'daki yeni hastane inşaat şantiyesinde, kepçe ile açılan yaklaşık iki metre derinliğindeki kanalda çalışan inşaat işçisi Ertan K'nin (44) üzerine, kanalın kenarındaki toprak kütlesi kaydı.
Toprak altında kalan Kaya, mesai arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel