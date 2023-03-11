Alaçam'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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Samsun'un Alaçam ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Sanayi Caddesi'nde 5 katlı binanın en üst katında Y.T'ye ait dairede yangın çıktı.
Kısa sürede tüm daireye yayılan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Söndürülen ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel