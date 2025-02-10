Alaçam'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir çiftlik evinde yapılan operasyonda tavuk kümesinde 1 kilo 400 gram esrar ve çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak çiftlik sahibi O.A. gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, tavuk kümesinde çöp poşetiyle zulalanmış 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.
İkamette yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği bulundu.
Çiftlik sahibi O.A. (57) gözaltına alındı.