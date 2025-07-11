Alaçam'da şehitler için dua edildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 12 asker ile tüm şehitler için dua edildi.

Alparslan Mahallesi'nde bulunan Fatih Yatılı Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Alaçam Ülkü Ocakları Başkanı Galip Çilesiz, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.