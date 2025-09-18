Haberler

Alaçam'da Ruhsatsız Silahlarla İlgili Gözaltı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, bir evde yapılan aramada ruhsatsız 4 silah ve bir bıçak ele geçirildi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlere alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suça sürüklenen bir çocuğun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar üzerine evinde arama yapıldı.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bir amaç dışı bıçak ve 18 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
