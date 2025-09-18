Alaçam'da Ruhsatsız Silahlarla İlgili Gözaltı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, bir evde yapılan aramada ruhsatsız 4 silah ve bir bıçak ele geçirildi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlere alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde evinde 4 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suça sürüklenen bir çocuğun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar üzerine evinde arama yapıldı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bir amaç dışı bıçak ve 18 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel