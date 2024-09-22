Alaçam'da Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde ruhsatsız silah ve mermi bulan iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında, şüphe üzerine 2 kişinin üzeri arandı.
Şüphelilerden O.K.nin (51) üzerinde ruhsatsız tabanca ile 7 mermi, M.A'nın (63) üzerinde ise kurusıkı tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.