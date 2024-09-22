Üye Girişi
Haberler

Alaçam'da Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Alaçam'da Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde ruhsatsız silah ve mermi bulan iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında, şüphe üzerine 2 kişinin üzeri arandı.

Şüphelilerden O.K.nin (51) üzerinde ruhsatsız tabanca ile 7 mermi, M.A'nın (63) üzerinde ise kurusıkı tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Alaçam samsun Hukuk Suç

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

 Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Herkes bu kareyi konuşuyor
Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });