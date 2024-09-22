Alaçam'da Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında, şüphe üzerine 2 kişinin üzeri arandı.

Şüphelilerden O.K.nin (51) üzerinde ruhsatsız tabanca ile 7 mermi, M.A'nın (63) üzerinde ise kurusıkı tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.