Alaçam'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Çalışması

Alaçam'da Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Çalışması
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Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Kamu binaları ve okullarda yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra broşür dağıtımı ile yangın önlemleri hakkında farkındalık artırmaya çalışıldı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu binaları ve okullarda yetkililerle görüşerek, alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mahalle muhtarlarıyla görüşerek toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla iş birliğinin önemini anlatan ekipler, mesire ve piknik alanlarında denetim yaptı.

Vatandaşlara broşür dağıtarak yangınlara karşı alınması gereken önlemleri aktaran polis, şüpheli kişi ya da olaylarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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