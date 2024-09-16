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Alaçam'da Oğul, Babasını Tüfekle Öldürüp Evi Ateşe Verdi

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, 3 Temmuz'da babasını tüfekle öldüren Doğukan Ak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, eşine taciz ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonrası meydana geldi.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, 3 Temmuz'da eşini taciz ettiği iddiasıyla babası Yaşar Ak'ı (47) tüfekle öldüren ve daha sonra evi ateşe veren Doğukan Ak (23), bugün görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Temmuz akşamı Alaçam'ın Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan Ak, boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak ile eşine taciz ettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Doğukan Ak, elindeki tüfekle önce babaannesi Safinaz Doğan'ın (68) başına vurup darbetti, ardından babasına ateş ederek öldürdü. Doğukan Ak, daha sonra evi ateşe verip, yoldan geçen bir otomobili de gasbederek kaçtı. Safinaz Doğan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan Ak, Yakakent ilçesi girişinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi'nde kaçan otomobilin tekerine ateş ederek durdurdu. Ekiplerce yakalanan şüpheli, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Ak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece de tutuklandı.

Bugün Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek ve yaralamak suçlarından yargılanan Doğukan Ak hakkında karar duruşması görüldü. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, oğul Doğukan Ak hakkında babasını öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yargılama sonucunda sanık Ak babaannesini yaralamaktan ise ceza almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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