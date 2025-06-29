Alaçam'da Kardeşini ve Yeğenini Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Alaçam ilçesinde kardeşini ve yeğenini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Habilli Mahallesi'nde A.A. (70) ile kardeşi İ.A. (62) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.A, tabancayla kardeşini ve yeğeni Y.A'yı (26) ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.A'yı suç aleti tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.