Alaçam'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Ambulans Helikopterle Müdahale
Samsun'un Alaçam ilçesinde, göğüs ağrısı ile hastaneye başvuran 64 yaşındaki hasta için ambulans helikopter sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen hasta, stadyumdan helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter sevk edildi.
Sabah erken saatlerde, göğüs ağrısı nedeniyle Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvuran 64 yaşındaki Fedai Tiryaki'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Tiryaki, ilçe stadyumundan ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.