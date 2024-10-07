Üye Girişi
Haberler

Alaçam'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Ambulans Helikopterle Müdahale

Alaçam'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Ambulans Helikopterle Müdahale
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde, göğüs ağrısı ile hastaneye başvuran 64 yaşındaki hasta için ambulans helikopter sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen hasta, stadyumdan helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter sevk edildi.

Sabah erken saatlerde, göğüs ağrısı nedeniyle Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvuran 64 yaşındaki Fedai Tiryaki'nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Tiryaki, ilçe stadyumundan ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerel Haberler Helikopter Kalp Krizi Havacılık samsun Güncel Alaçam Sağlık Yaşam

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.