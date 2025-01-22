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Alaçam'da Kaçak Kazı Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Alaçam'da Kaçak Kazı Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kazı yapmakta olan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilenler arasında yer altı görüntüleme cihazı ve kazma kürek de bulunuyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen yere düzenledikleri operasyonda, İ.Ş. (45), A.S. (56), S.H. (59), T.A. (60) ve İ.H'yi (60) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, yer altı görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 kazma ve 3 kürek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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