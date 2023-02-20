Alaçam'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İncirli Mahallesi'nde Ahmet Kodal'ın kullandığı 55 TA 095 plakalı traktör, köprüden dere yatağına devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kodal, burada yapılan müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Alaçam'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.