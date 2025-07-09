Alaçam'da Devrilen Traktörün Altında Kalp Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti

Alaçam'da Devrilen Traktörün Altında Kalp Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Alaçam ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 76 yaşındaki Yakup İnan hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Yakup İnan (76) idaresindeki traktör, Karahüseyinli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnan'ın cesedi, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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