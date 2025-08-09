Alaçam'da Anne Adaylarına Emzirme Eğitimi Verildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde anne adayları ve sağlık çalışanlarına emzirme eğitimi verildi.

Alaçam Devlet Hastanesince Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Refia Gözdenur Savcı, katılımcılara emzirme hakkında bilgi verdi.

Anne sütü ile beslenmenin önemine dikkati çeken Savcı,

"Anne sütü sadece besin değil kültürel bir hafıza, bir bağ, bir direniş biçimidir. Hem bebeklerin sağ kalımı, hem annelerin sağlığı, hem de iklim krizine karşı sorumluluğumuz için en doğru tercih hala anne sütüdür" diye konuştu.