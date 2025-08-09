Alaçam'da Anne Adaylarına Emzirme Eğitimi Verildi

Alaçam'da Anne Adaylarına Emzirme Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anne adayları ve sağlık çalışanlarına emzirme eğitimi verildi. Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Refia Gözdenur Savcı, emzirmenin önemini vurguladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde anne adayları ve sağlık çalışanlarına emzirme eğitimi verildi.

Alaçam Devlet Hastanesince Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Refia Gözdenur Savcı, katılımcılara emzirme hakkında bilgi verdi.

Anne sütü ile beslenmenin önemine dikkati çeken Savcı,

"Anne sütü sadece besin değil kültürel bir hafıza, bir bağ, bir direniş biçimidir. Hem bebeklerin sağ kalımı, hem annelerin sağlığı, hem de iklim krizine karşı sorumluluğumuz için en doğru tercih hala anne sütüdür" diye konuştu.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.