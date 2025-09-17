Haberler

Alaçam'da Anaokulu Öğrencilerine Kırtasiye Yardımı Yapıldı

Alaçam Ülkü Ocakları, ilçedeki anaokulu öğrencilerine 100 adet kırtasiye seti hediye etti. Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Galip Çilesiz, eğitim desteğinin devam edeceğini belirtti.

Alaçam Ülkü Ocakları, ilçede eğitim gören anaokulu öğrencilerine 100 adet kırtasiye seti hediye etti.

Kalem, defter, boyama kitabı ve çeşitli eğitim malzemelerinden oluşan setleri öğrencilere ulaştıran Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Galip Çilesiz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak bizler için büyük bir onur. Eğitime desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
