Alaçam'da Anaokulu Öğrencilerine Kırtasiye Yardımı Yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde anaokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Alaçam Ülkü Ocakları, ilçede eğitim gören anaokulu öğrencilerine 100 adet kırtasiye seti hediye etti.

Kalem, defter, boyama kitabı ve çeşitli eğitim malzemelerinden oluşan setleri öğrencilere ulaştıran Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Galip Çilesiz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak bizler için büyük bir onur. Eğitime desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.