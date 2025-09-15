Alaçam'da 65 Mahalleye Kırtasiye Yardımları Dağıtıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde hayırsever iş insanlarının sponsorluğunda 65 mahallede kırtasiye yardımları dağıtıldı.

Alaçam'ın ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri dahil olmak üzere 65 mahallede, 16 okulda proje kapsamında 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, "Milli eğitim anlamında öğrencilerimizin akademik, kültürel, sosyal ve sportif başarılarının artırılması noktasında Kaymakamlığımızca, ilgili kurumlarımızla beraber güzel bir çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bu güzel hayır işine imza atıldı. Kaymakamlığımızın, ilçe Belediyemizin öncülüğünde, koordinesinde hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle beraber öğrencilerimize bu yardımlar yapıldı. Emek sunan, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları malzemelerin ailelerimize külfet olmaması açısından da tüm öğrencilerimize bu yardımlar yapılmış oldu. Geçen sene de yapıldı, bu sene de ikincisini yaptık." dedi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise, "İlçemizde bulunan 65 mahallemizin tamamına ilköğretim çağındaki öğrencilerimize kırtasiye yardımımız oldu. Bu organizasyon, Alaçam Kaymakamlığı ve Alaçam Belediye Başkanlığı önderliğinde iş insanlarımız Turgut Şahin ve İbrahim Deniz'in sponsorluğunda gerçekleşmiş oldu. Bizler belediye olarak eğitim ve öğretime ciddi manada önem veriyoruz." diye konuştu.

Özdemir, "Amacımız ilçede eğitim gören tüm öğrencilerimizin kırtasiye malzemesi bir olsun. Hiçbir öğrencimiz diğerinden farklı olmasın. Eğitimde eşitlik imkanını yakaladığımız takdirde, başarının daha da artacağına inanıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin birbirinden pozitif yönde etkileneceğine, daha güzel başarılara da imza atacağına eminiz. Bu desteği sağlayan iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan Geyikkoşan güreş ağası Turgut Şahin ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Deniz de katıldı.

Program sonunda yardımsever iş insanlarına, Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından plaket verildi.