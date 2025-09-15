Haberler

Alaçam'da 65 Mahalleye Kırtasiye Yardımları Dağıtıldı

Alaçam'da 65 Mahalleye Kırtasiye Yardımları Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde 65 mahallede 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı. Eğitimde eşitlik sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu projede hayırsever iş insanlarının katkılarıyla öğrencilerin ihtiyaçları karşılandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde hayırsever iş insanlarının sponsorluğunda 65 mahallede kırtasiye yardımları dağıtıldı.

Alaçam'ın ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri dahil olmak üzere 65 mahallede, 16 okulda proje kapsamında 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, "Milli eğitim anlamında öğrencilerimizin akademik, kültürel, sosyal ve sportif başarılarının artırılması noktasında Kaymakamlığımızca, ilgili kurumlarımızla beraber güzel bir çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bu güzel hayır işine imza atıldı. Kaymakamlığımızın, ilçe Belediyemizin öncülüğünde, koordinesinde hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle beraber öğrencilerimize bu yardımlar yapıldı. Emek sunan, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları malzemelerin ailelerimize külfet olmaması açısından da tüm öğrencilerimize bu yardımlar yapılmış oldu. Geçen sene de yapıldı, bu sene de ikincisini yaptık." dedi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise, "İlçemizde bulunan 65 mahallemizin tamamına ilköğretim çağındaki öğrencilerimize kırtasiye yardımımız oldu. Bu organizasyon, Alaçam Kaymakamlığı ve Alaçam Belediye Başkanlığı önderliğinde iş insanlarımız Turgut Şahin ve İbrahim Deniz'in sponsorluğunda gerçekleşmiş oldu. Bizler belediye olarak eğitim ve öğretime ciddi manada önem veriyoruz." diye konuştu.

Özdemir, "Amacımız ilçede eğitim gören tüm öğrencilerimizin kırtasiye malzemesi bir olsun. Hiçbir öğrencimiz diğerinden farklı olmasın. Eğitimde eşitlik imkanını yakaladığımız takdirde, başarının daha da artacağına inanıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin birbirinden pozitif yönde etkileneceğine, daha güzel başarılara da imza atacağına eminiz. Bu desteği sağlayan iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan Geyikkoşan güreş ağası Turgut Şahin ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Deniz de katıldı.

Program sonunda yardımsever iş insanlarına, Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Erdoğan'dan Katar'da dünyaya mesaj: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
CHP'den 'erteleme' kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.