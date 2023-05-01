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Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası düzenlendi

Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası düzenlendi

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası gerçekleştirildi.

İlçedeki bir spor tesisinde düzenlenen turnuvaya 64 sporcu katıldı. Turnuva sonucunda Sinan Bıyıklı birinci, Tunç Yalçın ikinci, Sıtkı Yüce üçüncü, Köksal Kapıkıran da dördüncü oldu.

Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Olgay İnci, Bilardo İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı ve tesisin sahibi Rıdvan Ekiz tarafından verildi.

Bıyıklı, turnuvanın 24-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Güzel bir turnuva oldu. Katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

23 Nisan Güncel Haberler

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