Alaçam Cumhuriyet İlkokulu Badminton Takımı il ikincisi oldu

Alaçam Cumhuriyet İlkokulu Badminton Takımı, il ikinciliğini kazandı.

Okul sporları faaliyet programında yer alan 2022-2023 eğitim öğretim yılı badminton il birinciliği müsabakaları, İlkadım Mete Adanır Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Minikler badmintonda Derin Hamat, Bade Devrim Canbaz, Merve Naz Kırcı, Ömer Arda İşleyen, Emrah Eymen Saka ve Eymen Efe Helvacı'dan oluşan Alaçam Cumhuriyet İlkokulu, il ikincisi oldu.

Okul müdürü Dursun Gül, AA muhabire, Okul Sporları Badminton İl Seçmelerine bu yıl ilk defa katıldıklarını belirterek, "Buna rağmen çocuklarımız büyük emek harcadı. Dereceye giren sporcularımızı ve antrenör Batuhan Yılmaz'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.