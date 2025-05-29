Alaçam Belediyesi'nden Barınma İhtiyacı Olanlara Yeni Evler

Alaçam Belediyesi'nden Barınma İhtiyacı Olanlara Yeni Evler
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Samsun'un Alaçam ilçesinde barınma ihtiyacı olan aileler için yapılmaya başlanan yeni evler, Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle teslim ediliyor. Belediye Başkanı, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde barınma ihtiyacı olanlara Belediye tarafından Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan evler teslim ediliyor.

İlçede 4 evi teslim eden Alaçam Belediyesi, yeni bir inşaata daha başlayarak bir ihtiyaçlı aileyi daha ev sahibi yapacak.

Yukarısoğukçam Mahallesi'nde tek başına yaşayan Yılmaz Şakar'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, evin yaşam koşullarına uymadığını tespit etti.

Şakar için Samsun-Sinop kara yolu kenarındaki araziye hayırseverlerin desteğiyle yeni bir konut yapan Belediye, yeni evi teslim etti.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, göreve geldikleri ilk günden beri sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçede barınma ihtiyacı olanlara konut yapabilmek için Belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere inşaat ustaları aldıklarını anlatan Özdemir, "Elektrikçi, kalıpçı, su tesisatçısı gibi personel ile inşaatları düşük maliyette yapmaya çalışıyoruz. İlçede duyarlı vatandaşlar ve muhtarlar sayesinde duruma muhtaç olan aileleri tespit ediyoruz. Kaymakamlık ile inceleme yapıp yeni konutları yaparak sahiplerine teslim etmeye çalışıyoruz. Bu projemiz ilçede barınama ihtiyacı olan tek bir vatandaş kalmayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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