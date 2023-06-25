Bayrampaşa'da alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olan B.Y., iş yerine gittiği M.K.'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yakınları tarafından aranırken, 2 gün sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti. Olayın ardından M.K.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alacaklısını öldürdü, 2 gün sonra teslim oldu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet olan B.Y., iş yerine gittiği M.K.'yı Cuma günü av tüfeğiyle vurdu. M.K. yakınları tarafından aranırken, B.Y. bugün polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti. M.K.'nın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet olan B.Y., konuşmak için M.K.'nın atölyesine gitti. Atölyeye gelen B.Y. ile M.K. tartışmaya başladı.

Alacaklısını av tüfeğiyle vurduktan sonra teslim oldu

Çıkan tartışmada B.Y., av tüfeğiyle M.K.'yı vurarak öldürdü. M.K.'nın cansız bedenini battaniyeye saran B.Y., iş hanından çıktı. B.Y. ardından bu sabah saatlerinde emniyete giderek suçunu itiraf etti. Cinayet zanlısının itirafı üzerine harekete geçen ekipler, olay yeri inceleme ekipleri ile hana geldi. Handa yapılan çalışmanın ardından M.K.'nın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Yakınları 2-3 gündür arıyordu"

Çevredeki esnaflardan Ömer Salta, "Kayıp şahsı 2-3 gündür yakınları arıyordu. Bugün de cesedi bulundu. Aile kamera görüntüleri bakıyordu polisle birlikte. Biz şahsı tanımıyorduk" dedi.