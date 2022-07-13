Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Edip Kaçıran İki Kardeş Bu Kez Tutuklanarak Cezaevine Konuldu

İstanbul Küçükçekmece'de kendilerine borcu olduğunu ileri sürdükleri E.M.'yi cadde üzerinde darp ederek zorla araçlarına bindirip kaçıran iki şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün yeniden hakim karşısına çıkan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi E-5 karayolu kesişiminde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda; F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş, kendilerine 9 bin TL borcu olduğunu ileri sürdükleri E.M. isimli bir kişiyi gündüz vakti cadde üzerinde darp edip zorla kendi araçlarına bindirerek iş yerlerine götürdü. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kardeşin E.M.'yi darp ederek kendi araçlarına bindirdikleri ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyordu. Şüphelilerin araç plakalarından kimlik tespitleri yapılmış, Esenyurt'taki iş adresleri tespit edilmişti. Polisin adrese yaptığı operasyonda iki kardeş gözaltına alınırken, kaçırılan E.M. kurtarılmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, ancak F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş, "gasp" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan F.Ö. ve F.Ö. isimli iki kardeş, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçundan bugün sevk edildikleri mahkemede bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Güncel